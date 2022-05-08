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新北再增2處社篩站 補助低收入戶500元買快篩試劑
新北市長侯友宜今日宣布，為提升採檢量能，分別在樹林及板橋2處增社篩站。因確診者隔離時間縮短，新北調整居家照護關懷箱為關懷包，內含1支快篩、衛教資訊。另外，新北針對低收入戶者，補助500元以購買快篩，預計有1萬7837戶，3萬4654人受惠。
侯友宜表示，新北是全台篩檢站最多的城市，今再增2處社篩站，分別在樹林仁愛及板橋永安。其中樹林仁服務時間為周一至周五上午8時30分至11時30分，每時段提供200人次，而板橋永安則為周一至周五上午9時至中午12時，下午1時30分至4時30分，每時段提供150人次，皆採現場排隊。
另外，因應防疫政策，確診者居家照護10天縮減成7天、居隔者電子圍籬取消等兩大項目，新北居家照護關懷箱將調整為關懷包，內含1支快篩試劑、衛教等資料，可以委託親友到區公所領取，生活不便的獨居長者則可聯繫區公所關懷中心或社福中心。
而為保證弱勢族群，侯友宜宣布，對低收入戶補助500元，民眾不用提出申請，社會局將在13日匯入該郵局帳戶內，預計有1萬7837戶，3萬4654人受惠。
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