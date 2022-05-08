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北市公務染疫補償用捐款 議員批跟高雄氣爆哪不一樣？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府先前陸續爆出各局處有同仁確診，為補償因公染疫公務員，北市府今年度向北市民間重大捐款提案動支數百萬補償金。(圖為市府同仁確診辦公場域關閉清消)本報資料照片
北市府先前陸續爆出各局處有同仁確診，為補償因公染疫公務員，北市府今年度向北市民間重大捐款提案動支數百萬補償金。(圖為市府同仁確診辦公場域關閉清消)本報資料照片

為補償因公染疫公務員北市府今年度向北市民間重大捐款提案動支452萬補償金，遭議員質疑，當初民間捐款時，僅說用於第一線防疫及補助醫護，並沒有說可用於補償公務員，市府不應慷他人之慨，應自行編列預算，否則「這跟高雄氣爆哪裡不一樣？拿著民間捐款爽爽花？」北市人事處長張建智回應，目前尚未實際花用，對於議員要求自行編預算，會再來研議。

另外，游淑慧也批評北市府防疫「短視投機」，上會期竟有官員遊說刪除28億疫苗及相關防疫用品預算，如今快篩不夠顯見市府太兒戲，柯文哲日前在議場坦言「我錯了」，不過柯文哲今天則表示「我錯了是指什麼？就是人家(中央)講的話，不要太相信。」但問題是，「國家都不可信，老百姓怎麼辦？」

去年5月因嚴峻疫情，市長柯文哲於5月23日啟動線上專戶向民間募款共同抗疫，所得款項將專用於第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等，去年5至7月共募得3億9894萬元。

不過游淑慧質疑，北市人事處竟向專案捐款委員會提案，動支數百萬元捐款費用，作為公務員因公染疫補償金，議員質疑，市府應該用自己的公務預算補償公務機關人員，尤其當初向民間發起捐款時，北市府並沒有說明會用於補償公務員，「這樣是騙人，怎能拿著民間捐款爽爽發？」

北市人事處局回應，公務員也是第一線人員，才向委員會申請重大捐款，反遭議員批評，這筆預算拿二備金、柯市長特別費都可以，甚至她認為因公染疫補助費該發，但就是不可以人民的捐款，因為照顧公務員是市府責任，去年她擔任民政委員會召委時，也曾說過捐款必須全數用於防疫上，下會期會好好盯這筆預算。

人事處長張建智表示，北市府去年公務機關審認因公確診有30多人，今年數字還在持續增加，還沒有審認確定人數，因有議員建議發補償金，不過議員認為不應用民間捐款，北市府還在研議，該怎麼處理。

另外，議員也接連接獲陳情，儘管市府補助低收入5百元買快篩，但許多弱勢根本排買不到快篩劑，就有隔代教養阿嬤向她陳情，搶不到快篩給發燒孫子用，議員質疑市府照顧弱勢無作為，竟還要動用民間捐款補助公務員？社會局回應，會持續努力做好協助弱勢防疫。

北市府先前陸續爆出各局處有同仁確診，為補償因公染疫公務員，北市府今年度向北市民間重大捐款提案動支數百萬補償金。(圖為市府同仁協助發放快篩試劑)圖／北市府提供
北市府先前陸續爆出各局處有同仁確診，為補償因公染疫公務員，北市府今年度向北市民間重大捐款提案動支數百萬補償金。(圖為市府同仁協助發放快篩試劑)圖／北市府提供

北市 公務員 補償金 柯文哲 游淑慧

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