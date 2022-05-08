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台北開齋節吸引萬人參與 市集15攤以上展售穆斯林用品

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
觀傳局表示，清真市集雖取消飲食攤位，但現場仍有超過15個攤位以上展售穆斯林日常生活用品。圖／北市府提供
觀傳局表示，清真市集雖取消飲食攤位，但現場仍有超過15個攤位以上展售穆斯林日常生活用品。圖／北市府提供

睽違兩年的「台北開齋節歡慶活動」今日圓滿落幕，台北市長柯文哲也到場發放限量清真寺造型悠遊卡贈送現場民眾，柯文哲表示，北市在累積各種大型活動的實戰經驗、並加強防疫措施下，活動得以照常舉行，也希望參與的市民及穆斯林朋友能交流文化、共同歡慶；另外適逢母親節，他也在現場購買護手霜，要送給他的妻子陳佩琪當作禮物。

2022台北開齋節歡慶活動今於大安森林公園舉辦，因疫情停辦兩年，首創草地電影院讓民眾在茵茵草地上愜意享受電影，並可走逛超過15攤以上的清真市集，今吸引1萬人次前來共襄盛舉；另外，此次活動也特地準備200分清真寺造型悠遊卡送給現場參與民眾，由於活動當天適逢母親節，柯文哲立刻在清真市集使用悠遊卡，購買護手霜送給他的妻子陳佩琪。

根據2021年萬事達卡與新月評等聯合發表的「全球穆斯林旅遊指數GMTI」（Global Muslim Travel Index），台灣晉升非伊斯蘭合作組織最佳旅遊目的地第2名。

柯文哲表示，前兩年因疫情取消實體活動，讓很多在台生活的穆斯林朋友失望。今年北市府在累積各種大型活動的實戰經驗、並加強防疫措施下，活動得以照常舉行，也希望參與的市民及穆斯林朋友能交流文化、共同歡慶。台北是一座多元價值、族群共融的城市，也是一座勇敢而進步的城市，打造宜居永續的共榮城市，一直是最重要的施政理念。

觀傳局長劉奕霆表示，今年活動因應疫情加強防疫措施，活動全面禁止飲食，前來參加的穆斯林及市民朋友，進入管制區皆需佩戴口罩並出示2劑疫苗接種證明，完成量測體溫、手部消毒等因應措施。這次台北開齋節歡慶活動，希望增進市民對穆斯林文化的理解，也盼未來國境開放後，台北能搶先吸引國際穆斯林朋友前來遊玩。

觀傳局表示，清真市集雖取消飲食攤位，但現場仍有超過15個攤位以上展售穆斯林日常生活用品，如：手作飾品、化妝品等供民眾走逛；還有阿拉伯書法、烏德琴教學、穆斯林相關書籍等三項文化沉浸體驗活動。市長柯文哲也在開幕式後前往體驗阿拉伯書法，並請書法老師寫下「平安」祝福，祈求一切平安。

睽違兩年的「台北開齋節歡慶活動」今日圓滿落幕。圖／北市府提供
睽違兩年的「台北開齋節歡慶活動」今日圓滿落幕。圖／北市府提供

穆斯林 觀傳局 清真寺 伊斯蘭 大安森林公園

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