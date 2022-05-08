外送車格長期占用竟不取締 北市：擬科技執法

為解決外送員停車需求，台北市在許多外送熱點，規畫外送機車臨停15分鐘車格，但上路至今亂象叢生。議員發現，有的外送停車格完全沒人停；也有的長期被一般機車占用，卻未見市府取締；甚至根本沒人稽查是否停超過15分鐘，議員質疑，外送車格沒人管，讓畫設本意和執行效率大打折扣。停管處回應，未來將針對違規占用嚴重熱區，設置監視器科技執行。

民眾訂外送越來越多，為了解決外送停車困擾，北市府2019年起陸續針對外送熱區、停車不易地點，設置外送臨停15分鐘格位，不過議員發現，本來是為了方便外送員、及管理市容，卻因市府毫無稽查，導致亂象多。

議員秦慧珠說，正因台北市一般停車格位都需收費，少數機車族因貪圖方便、心存僥倖，將機車大喇喇停在外送停車格，導致許多商圈、夜市的臨時車格常常被占據，但卻未見市府取締，也讓外送員大嘆，外送停車格看得到，卻經常停不到。

議員也發現，還有的外送臨時停車格因地點設置不對，根本沒人停，對機車格位相當難找的台北市來說，畫設一個外送格位形同浪費，排擠一般機車停車空間，市府應重新檢討外送車格的設置地點及配套。

北市停車管理處長李昆振表示，目前台北市的外送車格位設置有181格，都是依當地需要畫設，不過他也坦言，怎麼判定是否停車時間在15分鐘內，還是需專人稽查，但這非常耗費人力，目前交通局正在研擬科技執法，挑選違規比較嚴重的熱點，裝設攝影機取締執法。

李昆振說，台北市外送車格自2019年起陸續設置，的確有稽查困難，只有在剛設置時執行專案稽查，開罰過3百多起違規，但因需要動態派人力，未來會試著採科技執法，另外，外送臨時車格也會由收費員開立零元停車單，作為後續查核與取締。