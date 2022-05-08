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申請7天防疫補償金「沒附班表」只給3天 民眾怒遭刁難
國內疫情嚴峻，不少民眾遭匡列居隔無法上班，依規定可申請每日1000元的防疫補償金，不過康姓先生投訴春節遭居隔7天，因工作為排班性質理應出勤，申請卻只核發3天補償金，詢問之下說因沒檢附輪值班表，只能按照周休二日核發，但申請系統並未說明要檢附班表，讓民眾質疑遭刁難。
新北社會局長張錦麗說，只要公司有開立未支薪證明，補償金就一定會補給民眾。
康先生表示，今年1月27日遭新北衛生局匡列7天至2月7日， 由於工作為輪班性質，雖然隔離期間是農曆春節假期，但按照原定班表仍需出勤，因此隔離期間向公司請假，公司也開出不支薪證明，並蓋有公司大小章，沒想到只領到三千元，詢問承辦人員卻被要求再出示公司輪值班表，否則只能依照周休二日核發3000元；他轉而向衛服部申訴，卻回覆稱未支領薪資尚須補件，讓他直呼遭中央跟新北市刁難。
新北社會局長張錦麗說，只要公司有開立未支薪證明，依法都是能申請防疫補償金，會去跟民眾聯繫，只要符合規定，另外4000元一定會核發。至於康遭承辦人員要求要出示輪值班表，張表示區公所可能只是依照規定辦理「但規定是死的」，認為只要有開立未支薪證明，補償金就一定會補給。
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