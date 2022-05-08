林靜儀批柯恐嚇疫情惡化 民眾黨里長：快篩何時方便買

疫情持升溫，民進黨立委林靜儀前天針對台北市長柯文哲預測8日之後將進入黑暗期，黑數恐是確診數5倍，批評柯文哲用恐嚇的方式掩蓋無能「非常惡劣與邪惡」，台中市民眾黨提名參選市議員的里長江和樹今還擊表示，柯文哲只是提醒疫情會升溫，希望大家做好預防。

他說，林靜儀本身確診，應該會了解確診的痛苦和隔離的不便，林靜儀應該關心的是兒童疫苗何時會進來，以及快篩何時可以方便買到，因為現在上班族沒有快篩不能上班。

江和樹說，林靜儀隔離中竟去罵人在台北的柯文哲，是怕柯選總統嗎？希望她不要再製造是非。

林靜儀6日在政論節目受訪時表示，柯文哲有這麼多的評論，但是他打算怎麼做才是重點，他很愛說他是外科醫生，「你當一個醫師，你跟病人說你這個下禮拜病情就會惡化，會非常嚴重，然後呢？你很得意嗎？你覺得很開心嗎？」

林靜儀說：「你是一個市長，從頭到尾根本就胡亂，講出各式各樣危言聳聽的話，可是你市長的責任，是來嚇市民嗎？」