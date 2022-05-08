母親節為新移民婦女許願 林麗蟬：盼懷孕即納健保

在母親節這一天，前立委林麗蟬透過臉書許願，希望將懷孕的新移民媽媽納入全民健保，呼籲政府支持修法，讓每一個在台灣的孩子平等而完善地誕生在這片土地上。

林麗蟬表示，母親節除了讓媽媽們好好放鬆休息以外，大家也要更加關心台灣的「生產」與「育兒」的環境以及關注懷孕入境台灣的「新移民媽媽」。各國移工入境隨即納保，新移民的懷孕媽媽除非要去工作，不然依規定都要入境滿6個月才能納保的「不合理法條」。

林麗蟬表示，過去已經有太多不幸的案例了，傷害到了新台灣之子，也傷害到偉大的母親。她在立法委員任期內就提出修法，也得到執政黨及行政部門的認同，但到現在仍沒有下文。

林麗蟬指出，養育小孩遇到的種種困難，仍有一段路要克服與改善，最迫切需要關注並修法的，就是新移民婦女姙娠及分娩未能及時納入健保，必須承擔生育過程一切風險的嚴重問題。幫助每位媽媽減輕負擔，是這個社會需要共同盡到的義務與責任。

她說，這些新移民媽媽們挺著大肚子不辭辛勞嫁來台灣，或是婚後很快便在台灣懷孕，卻因未居留滿半年而不能享有「健保保障」，她們在懷孕期間需要忍受家庭經濟、身體照護、個人心裡的三重壓力，還有外加語言隔合、離鄉背井，是大家難以想像的煎熬。

林麗蟬說，去年4月內政部移民署承諾提出相關補助方案（行政部門評估合理且必要），但補助方案終究是遠水救不了近火，只是針對有「重大危險」與「緊急狀況」的懷孕新移民婦女進行「紓困」，難以真正保障這些婦女的權益，在已知既存問題的情況下，不該再繼續亡羊補牢來處理「現行制度上的缺失」。