國民黨北市議員中山大同初選 柳采葳、高世俊勝出
國民黨第14屆台北市議員第四選區、中山大同選區初選，今天民調結果出爐，由新人、美女前主播柳采葳、議員王浩接班人高世俊勝出。
台北市黨部表示，中山大同第四選區現任議員不參與初選，新人初選勝出者為柳采葳與高世俊，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定，並投入2022年底三合一第四選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。
國民黨北市黨部表示，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。事前除特別針對民意調查執行相關細節舉辦說明會，由登記參選同志及其推派的民調觀察員會外，也同時邀請民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組的監察下進行。
本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日記錄調查過程，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。
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