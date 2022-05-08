國民黨北市議員中山大同初選 柳采葳、高世俊勝出

國民黨第14屆台北市議員第四選區、中山大同選區初選，今天民調結果出爐，由新人、美女前主播柳采葳、議員王浩接班人高世俊勝出。

台北市黨部表示，中山大同第四選區現任議員不參與初選，新人初選勝出者為柳采葳與高世俊，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定，並投入2022年底三合一第四選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

國民黨北市黨部表示，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。事前除特別針對民意調查執行相關細節舉辦說明會，由登記參選同志及其推派的民調觀察員會外，也同時邀請民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組的監察下進行。