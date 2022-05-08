台中啟動557處兒童常出入場域清消專案 守護健康
國內COVID-19疫情升溫，台中市政府啟動「兒童常出入場域清消專案」，加強市內小學、幼兒園及兒童遊戲場所等共557處戶外公共環境清消工作，減輕感染風險，守護幼童健康。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診人數不斷攀高，台中市環保局今天發布新聞稿指出，台中市6至11歲小朋友5月11日才開始施打COVID-19疫苗，為讓家長安心，將小朋友常出入的地方列為清消重點，減輕小孩感染風險。
台中市環保局長陳宏益表示，目前病毒感染途徑大多在室內脫口罩場域，落實「5055消毒法」加強室內環境消毒，即漂白水稀釋50倍、抹布浸泡5分鐘、每5小時「擦拭」室內及場域周邊手部常接觸的物體表面，例如門窗把手、開關、桌椅等，並開窗保持通風，可大幅降低病毒在室內環境傳播機會。
台中市環保局即日起啟動「兒童常出入場域清消專案」，加強執行轄內小學、幼兒園、托嬰中心及兒童遊戲場所等，共557處場域戶外公共環境清消工作，守護幼童健康。
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