崇她嘉義社捐復康巴士 幫助接送失智長輩

國際崇她嘉義社愛心滿滿發揮社團力量回饋社會，捐贈天主教中華聖母基金會復康巴士1輛，將協助接送失智長輩，希望藉此拋磚引玉，鼓勵社會大眾支持失智症照顧家園籌建計畫。

捐贈儀式今天在失智症照顧家園建築基地前舉行，國際崇她嘉義社長蔡青蓉表示，對失智症家庭來說，照顧之路非常漫長與辛苦，得知基金會募款困難，號召所有社友支持，合力捐贈失智症照顧家園復康巴士，希望協助更多失智老人交通接送及幫助就醫，在母親節前完成捐贈儀式，更有意義。

基金會董事長陳美惠表示，失智症是最難照顧、資源最少的疾病，看不到盡頭的漫長照顧之路令人難熬，因此基金會籌設失智症照顧家園-聖仁家園，整合失智症日間照顧中心、延緩失智病程照顧模式的24小時團體家屋、失智症友善地域交流室等複合式專責失智症照顧場域，希望為失智症長輩及家屬打造安心的家。