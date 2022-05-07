新北設2歲以下幼兒專用PCR篩檢站 首日篩檢176名

國內疫情持續升溫，2歲以下嬰幼兒屬於高風險族群，但沒有快篩試劑可用。新北市社會局商請土城恩樺醫院到樹林保安公托親子館設立幼兒pcr專用篩檢站，首日共採檢176名，後續將視疫情變化，陸續規劃在永和仁愛公托中心或五股勞工育樂中心等進行。

社會局副局長許秀能今天到樹林保安公托親子館實地了解篩檢情形，恩樺醫院由健康中心主任游茂村率領醫護人員採檢。現場家長坦言，被匡列為居家隔離對象後，非常擔心，因沒有嬰幼兒的快篩劑，若要到醫院採檢PCR，由於醫院多為快篩陽性的成人，擔心幼兒反而易被感染。

社團法人新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明表示，在新冠疫情中，最弱勢的便是0~2歲的嬰幼兒，既沒有疫苗可打，也沒有快篩劑可採，幸有新北市推出的幼兒pcr專用篩檢站，以「兒童最佳利益」為出發，協助解決被匡列居隔的對象。