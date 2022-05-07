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疫情影響出遊意願 新北各風景區遊客冷清

中央社 / 新北7日電

新北市府今天表示，受COVID-19疫情影響，風景區出遊人潮不多，沒有人群擁擠，民眾都遵守防疫規範。即使是假日，第一線的防疫作戰人員，也將全力以赴將防疫做到位。

新北市衛生局下午公布，新北7日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例為1萬6670人，居家照護執行中4萬2091人，居家隔離列管數4萬4547人。

市府觀光旅遊局接受中央社記者詢問時表示，新北風景區內，平常與假日都有遠端監控，及現地人員觀察人潮，以隨時掌握人流狀況。東北角與北海岸的野百合盛開，萬里區高家繡球花田正茂，各地浪漫5月雪也適合賞桐。

觀旅局說，今天雖是母親節前夕，包括瑞芳九份、新店碧潭、烏來老街等風景區，受疫情影響出遊人潮不多，沒有人群擁擠，且民眾皆遵守防疫規範。未來視中央流行疫情指揮中心規定人流管制標準，隨時啟動人潮儀表板。

市長侯友宜今天視察石門區地方建設，啟用「幸福雙心公園」以帶動富貴角、富基漁港、石門橋等旅遊勝地觀光，也將與交通部北海岸及觀音山風景區管理處協調，儘速評估規劃串連老梅綠石槽及風箏公園。

疫情 COVID-19

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