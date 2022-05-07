新北：防疫急門診為採檢分流 不影響兒童急診

新北市府今天表示，已有15家醫院陸續實施防疫急門診，作為分流COVID-19就醫需求，兒童若有急診需求，部分醫院也提供兒科門診或優先通道，民眾有採檢需求仍請到防疫急門診。

市長侯友宜今天上午視察石門區地方建設，下午參加「淡水開港設關160週年特展」活動，他接受聯訪表示，中央宣布取消居隔者電子圍籬，是新北期待已久的政策，也是居家轉型很重要的一環，讓民眾從從被動式的管理變成主動式的自我居隔管理。

他說，未來還要推動快篩陽視同確診，以配合疫情能快速轉換防疫政策，照顧到中重症跟高風險族群。

媒體詢問，新北市目前是否有規劃開設「兒童綠色通道」；侯友宜說，新北市的台北醫院、亞東醫院等，急診對象已涵蓋兒童，也會陸續視狀況調整、更快速地反應。

衛生局表示，新北所謂「綠色通道」是居家照護或集中檢疫病患，有就醫需求時可透過核心醫院或消防局119，迅速後送醫療，並做好感染控制；就醫對象是確診病患，與居家快篩陽性，需要採檢PCR的民眾是不同。

衛生局說，已有15家醫院陸續實施「防疫急門診」，作為分流COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就醫需求，其中，包括衛福部台北醫院、亞東醫院、土城、雙和、永和耕莘、新北聯醫，都有兒科門診急診，或兒科優先通道。

衛生局說，有症狀的快篩陽性民眾，有採檢PCR需求，仍請分流至15家醫院所開設的「防疫急門診」，獲得看診與篩檢、拿藥的一條龍服務；或到社區篩檢站篩檢，也可利用醫療院所的視訊診療服務，不要排擠到急診量能。

衛福部台北醫院告訴中央社記者，若兒童有就醫需求，就直接到兒科急診診療區，給兒科專科醫師先做醫療處置，然後安排診療跟等床，必要時，符合感控狀況下，安排到兒童病房收治，染疫兒童一樣可獲最快的診療。

新北市衛生局今天下午公布，新北7日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例為1萬6670人，居家照護執行中4萬2091人，居家隔離列管數4萬4547人。

市府教育局也以文字說明，中央今日公布最新校園因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則，新北將配合調整，相關事項及執行細節，將詢問教育部並搜集相關學校執行意見後，盡快通知學校。