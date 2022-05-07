石門幸福雙心公園今啟用 巨型牽罟捕魚網成亮點

新北市政府為增加遊客旅遊新選擇，於熱門觀光景點老梅綠石槽周邊開闢特色公園「幸福雙心公園」，結合當地傳統捕魚文化，以「牽罟織夢網作為主題。市長侯友宜今天宣布啟用正式對外開放，未來可望成為北海岸青春山海線上熱門的打卡景點之一。

工務局說，幸福雙心公園除了鄰近老梅綠石槽、富基漁港、富貴角燈塔，也是前往野柳地質公園內的岩層地景女王頭的路線之一，未來作為環島自行車道及「青春山海線」的結點，串聯北海岸觀光資源，形成石門帶狀觀遊憩區，促進地方經濟發展。

石門區幸福雙心公園面積約2600平方公尺，位於省道台2線淡金公路與老梅路交叉路口，緊鄰富基市民活動中心及幸福步道環繞，將在地牽罟文化和既有幸福石門意象結合，讓民眾在公園遊玩時，也可以了解石門老梅早期歷史特色。

工務局長詹榮鋒表示，公園內最大亮點為「牽罟織夢網裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下，產生不同光影變化。新工處還特別設計包括海螺音控揚升裝置、燈塔人意象廣場及舢舨船造型座具等互動式體驗設施，兼具旅遊、景觀、休憩等多項功能，工程總經費約2600萬元。

新工處說明，利用公園原屬的下凹窪地，以淺灘浪花意象階層式開闢，使整體綠帶在陽光照射下更具立體層次，創造不同視覺感受外；公園本身滯洪量更達300立方公尺，可減緩下游水患的發生、降低水患衝擊及沈澱泥砂等防洪減災功能。