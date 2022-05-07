淡水舊納骨塔建物老舊 市府擬再增建納骨塔

新北市長侯友宜今日下午出席淡水區行動治理。新北市民政局表示，淡水舊納骨塔建物老舊，目前已遷移8成骨灰到聖賢祠，也針對北海岸地區殯葬做整體規劃，預計再投入5億4000萬辦理遷葬及興建納骨塔工程。

淡水區長巫宗仁表示，近年淡水地區人口快速成長，已逾18萬人大關，各項重大建設也陸續到位，除淡海輕軌綠山線通車外，第一期藍海線已通車，串連淡海新市鎮與漁人碼頭觀光軸線；淡江大橋第一、二標也已完工，第三標主橋面則預計於2024年完工，淡水河北側道路雖已通過環評，中央仍未核定經費，呼籲中央儘速核定。

另外，因淡水舊納骨塔建物老舊有公安疑慮，故於聖賢祠增設骨灰櫃及骨骸櫃，移置舊塔的骨灰及骨骸，維護民眾祭拜安全，目前遷移櫃數已逾8成。同時，北海岸地區殯葬亦作整體規劃，將再投入逾5億4000萬辦理淡水、八里公墓遷葬及納骨塔興設工程。目前正進行淡水第三公墓遷葬工程發包作業，預計今年9月完成遷葬工程，後續將開發為停車場，八里第二公墓也已展開清查作業，未來納入遷葬計畫研議。

列管案件及新提案中，地方對於淡海輕軌藍海線進入老街一案相當關切，捷運局表示，去年召開地方說明會，向民眾說明基本設計初步成果，針對民眾對於輕軌行經河岸段與民房之距離、河岸段是否提供足夠人行空間及渡船頭燈桿保存等意見，皆納入設計考量並提出配套措施，未來持續與地方民意溝通。