父母拉拔10兄弟姊妹 他感念母恩捐社福車石門長者受惠
家住新北市石門區，從小赤腳在茶園菜田農作的謝坤樹，在外出奮鬥事業有成之後，回饋鄉里，在母親節前夕，捐贈一輛社福專車給石門尖鹿站銀髮俱樂部3.0社區照顧關懷據點，做為據點接送長輩之用。
新北市長侯友宜今天到場參加捐贈儀式，讚許這是愛的力量和善的循環；石門有好山好水，希望讓長輩到據點健康促進，過好生活。
居間媒合的石門區長林俊宏表示，謝坤樹也擔任尖鹿里的鄰長，平時熱心公益，12年前就以紀念父親謝樹霖的名義，捐贈一輛消防勘災車給當地的消防分隊。這次得知新生活社會福利發展促進會在石門尖鹿站承接社會局的據點，要來服務長輩，由於許多長輩住在山區，為便於接送他們參加活動，因此再度慨捐社福專車。
新生活促進會理事長蘇興李表示，該會在羅素如老師的創辦下，深耕北海岸近20年，守護當地的弱勢族群，從兒少課輔小衛星、珍媽工坊協助單親婦女二度就業、三芝馨窩和石門益棧照顧長輩、日照和小作所照顧身障朋友等，每天為北海岸弱勢家庭送出300個愛心便當，非常感謝市長和社會局的全力協助和支援。
謝坤樹推著高齡97歲的母親謝簡金治到場捐贈。他說，他有10個兄弟姊妹，在家中排行老么，父母非常辛苦拉拔，每年這個季節就是要上山採茶時候，後來他外出找工作，很認真學習空調通風工程，現在從事無塵空調，賺了錢，希望以父母之名，報答養育之恩，也回饋鄉里。
尖鹿站據點長輩在動健康老師林雪紅的帶領下，穿著原住民服裝，大跳山地舞。社會局副局長吳淑芳、民政局長柯慶忠、立委洪孟楷、市議員蔡錦賢、陳偉杰、鄭宇恩以及石門區各里長均參加捐贈儀式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言