中央調整匡列原則 新北公衛負擔仍吃緊

中央疫情指揮中心今宣布調整密切接觸者匡列原則，只匡列同住親友，確診者居隔調整為7天並取消電子圍籬，新北市衛生局表示，中央近日防疫政策調整變化相當快速，加上法定傳染病系統及接觸者通報兩大系統仍相當卡頓，短時間內仍需大量人力因應民眾各種需求及疑問。

新北市衛生局表示，中央疫情指揮中心今宣布調整密切接觸者匡列原則，居家隔離對象縮小為只匡列同住親友，確診者居隔時間也從10天調整為7天，並取消電子圍籬，的確可以減少部分行政作業流程，不過中央的法定傳染病系統及接觸者通報兩大系統都仍在持續改善優化中，因此還是需要地方衛政單位以人工方式手動填報處理，加以近日政策調整速度快，民眾幾乎難以充分理解各項匡列、隔離等措施，短時間內恐怕需要大量第一線人力因應民眾的各種需求及疑問說明。

衛生局認為，目前國內防疫策略，除了照護確診者外，還有接觸者居家隔離對象，儘管上月26日實施3+4政策，減少匡列對象及縮短居隔時間，但以新北確診人數增加速度來看，居隔人數並未減少，相關行政作業依舊必須耗費大量公衛人力處理，目前疫情尚未達到高峰，確診人數及居隔人數更可能呈現倍數增加，若疫情發展還要持續2至3個月，公衛人力恐難以負荷。

新北市今確診人數達1萬6670人，可解隔人數1萬2214，已近3日來看每日解隔人數約在1萬2千至1萬3千人左右，衛生局說，新北人口全國最多、流動人口也多，民眾在維持正常生活模式下，當病毒擴散，感染人數會大幅度增加，近3日新北市確診數每日增加人數為2千人上下，顯見已經進入疫情快速上升期，接下來還會持續往上攀升。