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北市府5月11日設「親子綠色通道」 喊話台大、馬偕一起做
台北市議員許淑華日前要求北市府應加開「兒童綠色通道」，讓兒童能盡快篩檢取藥，降低併發症或中、重症的風險。副市長黃珊珊今表示，5月11日起，會針對親子開闢綠色通道，符合發燒、居隔有症狀、接觸過確診者與其他呼吸道症狀等，都可以透過親子綠色通道快速採檢看診取藥。
黃珊珊表示，北市各大醫院本來就有相關的兒童急診，不過北市府會特別針對「親子」設立綠色通道，雖然大人和小孩有不同的看診方式，但仍希望能整合，因此在北市聯醫婦幼院院區第二棟大樓門口前空地建置親子綠色通道。
黃珊珊說，親子綠色通道看診時間從周一到周日每天早上8時到晚間20時，只要符合發燒、居家隔離有症狀、接觸過確診者、發生呼吸道症狀、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、頭痛、肌肉酸痛等就好，也喊話馬偕醫院與台大醫院可以盡快開設親子綠色通道。
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