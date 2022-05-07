北市警局監視器年斷電3萬次議員憂死角 警勤防堵盲點

台北市街頭警用監視器計有1萬5616 支，但有民眾因車輛停放路邊遭撞，向警方調閱監視器得知，需調閱時段碰上停電監視器停擺。議員指出，調資料才發現光是去年斷電次數高達3萬1247次，監視器月平均「失明」時數超過5千小時。市警局表示，安裝不斷電系統不符成本與使用效益，但未來將擇治安和交通熱區試辦與觀測效益。

議員楊靜宇，北市街頭1萬5千多支警用監視器，建置經費約25億7千萬元，平均年維護費約4400 萬元。根據北市警局統計近3年來監視器斷電次數，2019年總斷電次數2萬0874 次，月平均為1740次；2020年斷電2萬0492次，月平均數為1707次；2021斷電總次攀升到3萬1247次，月平均數增加到2603次。

議員楊靜宇舉例，台北市去年到今年3月竊盜案中，含244輛機車、30輛汽車在內，總計274個犯罪熱點，能拍攝到周邊的警用監視器共944支，因為遇到停電、斷電就沒有影像，勢必增加停電期間的破案困難度，甚至破不了案，警方面對監視器瞎盲的嚴重事態完全束手無策。

楊靜宇說，如果台電公告因故須斷電進行必要的換線或維修作業時，反而讓歹徒有機可乘，利用監視器無法運做的期間犯案，造成治安空窗期，當損害到民眾的生命、財產安全時，該由誰負責？他要求北市警局應替監視器加裝不斷電系統，改善停、斷電「盲」點。

北市警局犯罪預防科科長沈能成說明，監視器沒電大多是因為台電電力中斷，另考量控制箱體積空間、溫濕度環境、產品耐受性、建置維護成本及實用效益等因素，並不符成本及使用效益，其實目前六都也都沒有配備不斷電系統裝置。