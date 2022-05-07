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中央宣布取消電子圍籬 侯友宜：呼籲9天中央終於回應

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中央宣布取消電子圍籬，新北市長侯友宜表示，這是期待已久，也是他呼籲將近9天中央做的回應。記者江婉儀／攝影
中央宣布取消電子圍籬，新北市長侯友宜表示，這是期待已久，也是他呼籲將近9天中央做的回應。記者江婉儀／攝影

中央宣布取消電子圍籬，新北市長侯友宜表示，這是期待已久，也是他呼籲將近9天中央做的回應。侯友宜也說，未來還要推動快篩陽視同確診，希望速度上配合疫情快速轉換，防疫不分你我。

侯友宜表示，這期待已久，在居家轉型很重要的一環，從被動式管理改為主動式自我居格管理，也代表往前推動一步，這也是他呼籲很多。將近9天，中央做的回應，原本的3+4等於7天自我居隔健康監測，中央聽到了，新北要先做，總算開始推動。

侯友宜說，在疫情往上走的過程中，希望改變可以更快速，更保有公衛力量，支撐後端醫療體系照顧中重症跟高風險族群，新北從從居家照顧到居隔轉型，未來還要推動快篩陽視同確診，希望速度上配合疫情快速轉換，防疫不分你我。

對於新北有無要開通綠色通道，侯友宜表示，衛福部台北醫院跟板橋亞東醫院都有在急診設有防疫急門診，就有開通綠色通道，包含兒童急門診，已經有在裡面，未來會陸續視情況調整，目前新北兒童急門診已經有開設。

侯友宜 疫情

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