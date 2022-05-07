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北市人行道常見違停 要求裝實體阻隔交通局拒絕

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
某些地方的標線型人行道每天都停滿車輛，行人與車爭道，北市議員要求交通局可以加裝實體阻隔，才能有效的讓人好好的走在路上。記者鍾維軒／攝影
某些地方的標線型人行道每天都停滿車輛，行人與車爭道，北市議員要求交通局可以加裝實體阻隔，才能有效的讓人好好的走在路上。記者鍾維軒／攝影

台北市近年推動人本交通，畫設相當多標線型人行道，但部分人行道並不暢通，常有公部門設置設施或違停車輛，讓輪椅族、娃娃車與行動不便者等使用者難以通行。有議員建議，市府可設置實體阻隔讓行人通行無阻，但交通局長陳學台認為，設立阻隔反成障礙物，恐危及行車安全，違規還是要靠加強取締。

台北市長柯文哲上任後，大規模畫設標線型人行道，要保留人行空間。不過，議員林穎孟指出，有些社區居民明明需要人行道，也過半同意，因為某些人反對而沒有畫設，最後壓力落在里長、議員身上，造成雙邊對立。

林穎孟說，某些地方的標線型人行道每天都停滿車輛，或被民眾堆放雜物占用，有社區居民想裝加裝實體阻隔，讓人好好的走在路上，但里長不想，只是為了方便停車，拒絕理由難說服人，本末倒置，市府說會取締，但講了一整年都沒改善，行人還是得走在馬路上。

對於部分路段居民過半同意仍未畫設標線型人行道，陳學台坦言與停車需求有關，並說若在人行道設立阻隔會變成障礙物，汽機車撞上去會讓駕駛受傷，因此違停、占用還是要靠加強取締，只有面對常態性違規停車，警方無法24小時驅離地點，才會加裝實體阻隔。

至於標線型人行道時常可見遭電箱、路燈、號誌桿或電桿阻斷，議員阮昭雄表示，這些阻礙讓人行道看得見卻用不了，很多地方也不符合中央90公分的規定，交通局在畫設時應朝人本交通去思考。

陳學台說，很多標線是早期畫設，近幾年的新畫設規範，會在障礙物的外側，保留90公分以上的通行空間，看見障礙物會把標線也化出來，避免阻礙行人。

北市交通局畫設標線型人行道，時常可見電箱、路燈、號誌桿或電桿阻礙，行人難以通過。記者鍾維軒／攝影
北市交通局畫設標線型人行道，時常可見電箱、路燈、號誌桿或電桿阻礙，行人難以通過。記者鍾維軒／攝影

人行道 林穎孟 違停

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