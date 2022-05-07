弱勢電腦補助遭質疑圖利華為 北市社會局：勿泛政治化

台北市社會局透過電腦補助計畫捐助弱勢購買電腦近10年，但補助被台灣基進質疑是要「圖利華為」。

台灣基進表示，因為資安疑慮，公部門已經通令全台中央和地方公務機關汰換中國資通訊產品，今年開始各機關禁用中國資通訊產品，北市府還以加碼金變相鼓勵弱勢民眾選擇中國產製的華為產品，犧牲弱勢市民權益。社會局表示，加碼金是企業主動回饋的方案，呼籲捐助弱勢不應泛政治化操作。

社會局自2003年起運用公益彩券盈餘分配基金補助低收入戶、中低收入戶購置電腦設備，台灣基進在臉書表示，接到台北市民陳情，補助方案疑似「圖利華為」，因簡章上寫，若在8月底前「微星MSI」、「華為HUAWEI」品牌筆記型電腦，加碼金提高至3500元。

台灣基進表示，華為等中國品牌的3C產品有資通安全疑慮早已不是新聞，行政院通令全台中央與地方各公務機關，在2021年底要完成汰換機關所使用的中國資通訊產品，2022年開始，各機關全國禁用中國資通訊產品。

台灣基進表示，公務機關都已經不用了，北市府卻以「加碼金」變相鼓勵弱勢民眾選擇中國產製、不安全的華為產品，無視可能發生的資通危害，賣掉弱勢市民權益，北市府應該要說清楚是北市府主動和華為接洽，還是華為透過關係來和北市府合作？若因華為給的折扣高、優惠多，社會局就欣然與華為合作，無視背後的資安、經濟危機，不只市府內部資安觀念不及格，更讓北市府成為中國品牌經濟戰的打手。

社會局回應，為了提升弱勢家戶的資訊設備能力，社會局啟動電腦補助計畫捐助弱勢購買電腦，其中「順發電腦股份有限公司」熱心公益，自2014年起就和台北市政府合作計畫，迄今提供回饋加碼金已累積捐助超過1121萬2千元，響應公益超過7年。

社會局表示，順發今年度再度捐贈90萬元作為公益回饋金，若在順發3C購置電腦設備金額超過1萬5000元，順發股份有限電腦公司另提供各品牌公益回饋金2500元。

社會局表示，其中針對微星及華為，順發提供加碼金3500元的活動，是該企業主動回饋的方案，社會局呼籲捐助弱勢不應泛政治化操作，對於弱勢購置電腦設備減低數位落差，社會局也歡迎各大國際資訊廠牌與市府公私協力，勿將企業熱心公益的善舉貼上政治化的標籤。