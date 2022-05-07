近4年亂丟菸蒂上萬件 近5成因無法確定行為人不告發

台北市議員潘懷宗表示，違反廢棄物清理法第27條的第一大樣態為亂丟菸蒂，但近四年來民眾檢舉案件最後不告發的有將近3萬件，其中因為「無法確定行為人」而不告發的比例高達近五成，形成「從副駕駛座丟菸蒂就沒事」的亂象，他要求北市環保局要向中央反映修法。環保局表示，這的確是廢清法還能精進之處，會向環保署反映。

潘懷宗表示，根據環保局統計，2019年至今年3月底止，亂丟菸蒂、垃圾及亂吐檳榔渣等違反廢清法第27條而遭民眾檢舉件數高達4萬8832件，其中開罰1萬9458件，而近四年民眾檢舉亂丟菸蒂垃圾但不告發的有2萬8823件，不告發原因包括無法確認行為人、違規行為不明確、影片或照片模糊無法辨識等原因，其中又以無法確認行為人1萬3520件為最多，佔比高達47%。

潘懷宗說，很多人都有裝行車紀錄器，亂丟菸蒂的違法事實都錄得很清楚，但如果拍到是從副駕或後座丟出，駕駛一句「不是我」、「我不認識他」，或後續查證時可能因車輛是公司車就統統不能罰，這很不合理，也讓環保局莫可奈何，無疑是放任汙染環境，這不只是台北市的問題，也是全國性問題，他要求環保局應向中央反映解決。

台北市環保局環保稽查大隊大隊長顏伶珍說，廢清法第27條屬於行為罰，處分的對象必須是實際行為人，若有民眾檢舉，他們會查證是否有違規行為，若行為明確會查詢車籍並通知所有人陳述意見，若所有人是自然人在期限內沒陳述，或是他們覺得理由不是理由，還是會進行告發。

環保局長劉銘龍說，這的確是目前廢清法上還可以精進之處，環保局之前有和中央反映過，中央修法時也有考慮是不是可以直接罰所有人，但這存有爭議，而他認為這可以比照酒駕連坐制度，不過這些和人民權利義務有關需要法律明確授權他們才能進一步執行，環保局會和中央反映。

※ 提醒您：吸菸有礙健康