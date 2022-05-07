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新北媽顧確診兒染疫 檢疫所度過隔離母親節

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北土城醫院院長黃璟隆在母親節前夕帶領醫護團隊，透過雲端視訊暖心問候深坑檢疫所住民，並準備康乃馨為隔離中的母親增添過節氣氛。圖／土城醫院提供
新北土城醫院院長黃璟隆在母親節前夕帶領醫護團隊，透過雲端視訊暖心問候深坑檢疫所住民，並準備康乃馨為隔離中的母親增添過節氣氛。圖／土城醫院提供

疫情影響許多民眾將在隔離的狀態下度過母親節。新北一名鄭性母親，為照顧確診的2歲多兒子，一同入住深坑檢疫所接受隔離，在隔離即將期滿前再度接受採檢時，卻收到晴天霹靂消息，鄭母採檢結果陰轉陽，身分從照顧者轉為確診者，帶著兒子開啟第二段隔離之路。

鄭母擔心家中其他孩子無法妥善照料，也難過要延長隔離時間，所幸醫療團隊鼓勵，鄭母轉以積極態度面對，讓人敬佩為母則強的精神。新北土城醫院院長黃璟隆在母親節前夕帶領醫護團隊，透過雲端視訊暖心問候深坑檢疫所住民，並準備康乃馨為隔離中的母親增添過節氣氛。

土城醫院社工師周政仁表示，疫情嚴竣影響民眾生活，確診及隔離壓力讓人感到焦慮，此時家庭支持非常重要，透過通訊設備與家人好友話家常，藉由陪伴來分散注意力，維持規律的生活作息及適當的室內伸展運動，也是一種紓壓方式。

深坑檢疫所醫療團隊因照顧確診民眾，需居住在檢疫所無法回家過節，院長黃璟隆鼓勵同仁面對高壓多變環境，學習調適心情，同時呼籲民眾盡速前往接種疫苗，落實戴口罩勤洗手，一同攜手走過疫情的影響，早日恢復正常的生活。

隔離 疫情 深坑

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