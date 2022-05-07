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少了檢舉達人 北市議員：「類違停」1年將有50萬件

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占約四成。圖／議員李明賢提供
台北市民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占約四成。圖／議員李明賢提供

台北市民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占四成。北市議員李明賢指出，新修正的道交處罰條例上路後，少了檢舉達人，警力沒增加，已經有民眾和網友反映，現在違停變多，形成「類違停」；另外員警取締防火巷違停的績分高於幹道，馬路違停恐更惡化。市警局表示，現正因應修法後的變化情形進行檢討，修正績分和勤務。

警方開單與民眾檢舉違停比率，109年警方64萬8125件，民眾50萬6925件，占43%；110年警方58萬1743件，民眾40萬9826件，占41%。李明賢說，警力沒有增加，若沒有具體改善方案，台北市街頭每年恐將出現40至50萬件的「類違停」，就是違停沒有檢舉達人檢舉，警方也無法在第一時間趕來開單。

李明賢說，交通部說民眾可以透過110檢舉違停，但他質疑，路邊違停都是短短幾分鐘下車買東西，即使民眾打電話檢舉，警方到場，違停駕駛早就離開，這樣能夠開得到罰單？過去平均1年超過100萬件的違停，把勤務分給轄區分局，這樣會累死基層。

另外，各分局取締違停有獎勵績分，雖然違停是以幹道為主，但李明賢指出，防火巷、狹小巷道有加強取締績分的配點比幹道高，有獎勵績分，取締就會出現差別，可能造成幹道違停嚴重，例如發生並排停車，恐造成交通事故甚至死亡車禍。

新修正道路交通管理處罰條例4月30日上路，以往常見的交通違規，包含紅黃線違停，修法後若無嚴重影響交通安全秩序，不再開放民眾檢舉。針對少了檢舉達人檢舉，日前市警局長楊源明在議會答詢指出，修法前，檢舉達人的檢舉增加員警行政負擔，限縮後，違停勢必會增加，也認為檢舉達人對違停有嚇阻作用，修法後違停應該會增加，交大將因應進行勤務調整。

交大大隊長涂國卿表示，警方會針對違停熱點還有重大交通幹道加強巡查、拖吊。交大也表示，會觀察、分析違規停車成因，針對違停熱點研議改善作為。

另外，調整取締項目及核分方式部分，未來修訂取締違規停車相關計畫，對取締項目及核分方式做通盤研議，並進行彈性調整。過去著重消防通道做為計分重點，未來會將主要幹道等嚴重違停的熱點，研議加權計分。

台北市民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占約四成。圖／報系資料照
台北市民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占約四成。圖／報系資料照

違停 李明賢 交大

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