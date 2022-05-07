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避免憾事發生 台中民代籲設立孕婦幼童快疫通道

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋呼籲，台中市府設置「快篩陽性孕婦、兒童之快疫通道」，事不宜遲。圖/台中市議員羅廷瑋提供
台中市議員羅廷瑋呼籲，台中市府設置「快篩陽性孕婦、兒童之快疫通道」，事不宜遲。圖/台中市議員羅廷瑋提供

近日疫情延燒，單日已突破3萬人確診，日前發生確診孕婦昏迷，腹中胎兒不治憾事。台中市議員羅廷瑋說，嬰幼兒不適只能藉由哭鬧表達、無法言語，確診孕婦更是急需醫療照護，他呼籲台中市府設置「快篩陽性孕婦、兒童之快疫通道」，事不宜遲。

羅廷瑋指出，日前在北部，有1家5口同時確診，年幼的8個月大嬰兒持續高燒，因全家隔離而求助無門，各單位互踢皮球。媽媽無奈表示，嬰兒沒打疫苗、抵抗力不足，只會哭鬧不會說話。

羅認為，家長若有小孩高燒不適，需要緊急處理而優先安排到集中檢疫所或防疫旅館，由醫護人員專人照顧，隨時監控身體情況，把握黃金救護時間。

羅廷瑋進一步指出，甚至有確診孕婦重症，突昏迷失去意識，腹中胎兒宣告不治。為避免憾事再發生，同樣身為幼兒父親的他，請求市政府針對學齡前嬰幼兒，設立「快篩陽性兒童之快疫通道」，協助已有不適症狀的兒童進行「快速篩檢」及「立即後送支援」。

羅廷瑋說，「小孩」是國家未來的主人翁，孩童並未施打疫苗眾所皆知，孩童的免疫力不見得可以抵抗病毒，在一般社區篩檢站久候變數太大，也是病毒的聚集地，若能將孩童單獨隔出來篩檢，可以隔絕更多風險，任何孩童都經不起萬一。呼籲台中市政府能儘快設立「快篩陽性孕婦、兒童之快疫通道」。

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