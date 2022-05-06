台中敬老愛心卡不能搭高鐵 交局：軌道站點多難配合

台中市敬老愛心卡可搭乘公車、國道客運和計程車等交通運具，市議員建議交通局應和高鐵公司洽談，讓台中市的敬老愛心卡也能夠搭乘高鐵。交通局長葉昭甫表示，可以和高鐵公司聯繫溝通。

林祈烽說，2年前曾質詢過社會局長，敬老愛心卡搭台鐵和高鐵的問題，結論是因台鐵車站多，修改電子票證系統費用龐大，台鐵不願意吸收成本，所以台中敬老愛心卡無法享有搭乘雙鐵的優惠票價。

林祈烽指出，台鐵在全台灣的車站很多，無法與敬老愛心卡搭配可理解，但高鐵從台北的南港到高雄的新左營才12個車站，每個車站都設有長者優惠購票窗口，如要配合修改高鐵的電子票證系統，也才只有12個車站、修改12套系統就行，為什麼市府做不到？

林祈烽表示，敬老愛心卡每個月可以有1000點（元）可搭乘國道客運南來北往，同樣的1000點沒有理由不可以搭高鐵。

葉昭甫說，過去未考慮敬老卡搭乘高鐵，畢竟搭高鐵票價較高，但與台鐵討論過好幾年，雙方在計價、清分等問題都沒有結論，兩邊的主計、出納制度不同，不僅在設備端要處理，在帳務部份也要處理，如果要跟高鐵磋商，一樣面對這些問題要克服。

林祈烽強調，市府既然可以和全市22家的公車業者及6家國道客運業者，還有多家計程車業者，全市近4800台的計程車、上百家的診所、國民運動中心都做好連線感應扣款，沒有理由做不到與高鐵站設定電子票證扣款機制。

葉昭甫表示，會和其他縣市政府及高鐵公司聯繫，看有沒有人提出類似議題，可先來作溝通。