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五股區無設高中 新北議員建議教育局應評估

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局表示，文中用地目前油五股區公所作為體健公園使用。圖／新北市景觀處提供
新北市教育局表示，文中用地目前油五股區公所作為體健公園使用。圖／新北市景觀處提供

新北市五股區目前共有5所國中小，但沒有一所高中或是專科學校，新北市議員宋明宗認為，五股的國中生畢業後，都在跨區或是跨縣市就讀，市府應開始規劃。新北市教育局表示，目前區內資源足夠，將視是否設置學校來評估。

宋明宗表示，五股地區的學生從國中畢業後，往往都要跨區甚至跨縣市就讀高中或是專科學校，因應現在就近入學的趨勢，教育局應該評估五股區內有無適合的用地，來建設高中。加上未來五股地區可能也會重劃，應針對重劃區內一定規劃學校用地。

教育局表示，五股區現有五股國小、成州國小、更寮國小、德音國小、五股國中。因應少子女化趨勢，估算鄰近五股區高中職資源，仍足夠提供該地區學生就讀。未來將視當地人口成長情形、學齡人口數及校地預定地取得情形等因素通盤考量，研議設置高級中等學校可行性，以達有效增置教育資源目的。

教育局表示，目前五股區有文中用地，面積為2.5公頃，尚符標準，惟該用地目前五股區公所作為體健公園使用，如有設立高中需求將辦理評估及後續用地變更程序。

教育局 國中生

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