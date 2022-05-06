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北市捷運警隊獲贈300份快篩試劑 執勤更安全

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
捷運警察隊受贈300份快篩試劑及15份防疫生活包提供第一線執勤員警備用，一旦有與確診者接觸或類似症狀的員警，都能立即使用快篩。圖／北市捷運警察隊提供
捷運警察隊受贈300份快篩試劑及15份防疫生活包提供第一線執勤員警備用，一旦有與確診者接觸或類似症狀的員警，都能立即使用快篩。圖／北市捷運警察隊提供

國內COVID-19疫情嚴峻，本土病例確診人數更破3萬人，近來更不斷傳出警察同仁確診情形。北市捷運警察對近日收到有民間團體捐贈300份快篩試劑及防疫生活包15份，以維護執勤員警健康，提高執勤防護力，降低感染風險。

捷警隊表示，4月20日及5月6日共2次收到捐贈防疫物資，以行動展現對員警的關懷，使染疫高風險的勤務同仁能做好自身防護，讓警察擁有最堅強後盾。

捷運警察隊受贈300份快篩試劑及15份防疫生活包提供第一線執勤員警備用，一旦有與確診者接觸或類似症狀的員警，都能立即使用快篩。

捷運警察隊也呼籲，民眾應減少非必要之外出活動、聚會與移動，如需外出時務必佩戴口罩、做好手部清潔並保持社交距離，讓我們共同努力做好防疫措施，一起挺過艱難時刻。

警察 快篩試劑 捷運

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