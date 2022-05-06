居隔拿不到快篩劑 汐止里長協助送到家

隨著本土疫情升溫，確診人數破三萬人，尤其在居家隔離3+4新政策上路後，第四天要出門得用到的快篩劑，不少居家隔離民眾抱怨根本拿不到，所以，除了在公所有設櫃台可以領取，另外，汐止區公所也請里長協助，目前50個里長都志願幫忙送到家。

汐止區長陳健民表示，居家隔離者領取快篩劑地點在汐止區公所居家照護關懷中心，而目前新增主動送達快篩劑，則是從5/5起，由各里長依Trace系統下載之名冊協助送達，如果名冊系統未產生者需至公所領取，另外，自行領取快篩試劑的部分，可以請親友或同事至區公所側門代領，必須持居隔者健保卡或身分證+居隔書【公所可代為查詢】，或者也可以至公所居家照護關懷中心查詢確認後發給，如果公所還是查不到資料，就要到衛生所查詢協助。汐止區公所居家照護關懷中心電話:26411111分機232~239。

汐止區里長聯誼會長陳有諒說，確診人數越來越多，也衍生越來越多居家隔離的，前天公所就有詢問里長們是否願意幫忙公所發放快篩劑給居隔者，那所有的里長都非常樂意協助將快篩劑送到居家隔離者的家門口，再通知他們領，公所都會給里長們名單，再照著名單發，這樣也能減輕公所及衛生所人員的工作壓力。

長青里長陳建興也說，疫情升溫，現在越來越多居家隔離的民眾反應拿不到篩劑跟居隔單，所以，公所也儘量處理改善，請里長們快速幫里民到公所拿快篩試劑，再送到居隔里民家去。當然，也要自我做好防疫，沒有直接接觸民眾，會隔著門處理，只是放在家門口跟里民說試劑到了，幫助別人也要保護自己。

忠孝里長丁彥伶則說，目前公所跟衛生所工作的負荷量都超載，所以，在區長請里長們支援時，就很樂意協助，親自將快篩劑配送到里民家。