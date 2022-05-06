池塘清淤變開闊 汐止鄉長里荷花綻放

汐止鄉長里的荷花池，每年盛開時都吸引不少人來賞花，不過，之前淤積嚴重，造成池子面積縮小，不過，經過清淤還有整理移植後，現在整個荷花池變開闊，目前荷花也剛剛開始盛開，今(6)日新北市議員廖先翔也特地前往關心清淤成果邊賞花。

新北市議員廖先翔表示，汐止區玉泉宮的荷花池這幾年在台灣算是蠻享負盛名，但是因為池塘的關係，時常有一些水伴隨著泥沙流入荷花池，長年下來出現淤積的情況，導致土丘一多荷花沒辦法生長，所以，在鄉長里志工團隊一起努力下，將過去淤積的情況做整理，恢復成適合荷花生長的環境，同時也在荷花池的附近，也協助向新北市政府爭取了很多的花苗進行綠美化，讓週邊環境更美麗舒適，今年是第一次整理完，可以看到已經有很多荷花苞慢慢出來了，預計六月都會盛開了，到時候歡迎大家到玉泉宮的荷花池踏青賞花。

鄉長里長曾俊華說，荷花池每天都吸引很多愛好者來拍照，只是之前有陸化的情況，所以，也很感謝議員廖先翔協助動用機具幫忙整理，現在荷花池範圍變大，今年的荷花剛好要開了，再過一個月荷花的花期到了，就會變的很漂亮，歡迎大家來拍照賞花。