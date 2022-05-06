熱心公益、當志工 平溪蔡張秋桂獲模範母親

在過幾天就是母親節，今(6)日平溪區長曾繁盛率領公所同仁及里長等人到轄區內共9位模範母親家中一一到府給予祝福，其中十分里的蔡張秋桂女士，丈夫過世後更接下鄰長一職，要將丈夫那份助人的精神一起延續下去，平時也熱心公益，讓她獲選為市級的模範母親，足堪為表率。

今(6)日模範母親到府表揚，首先來到平溪區市級模範母親蔡張秋桂阿嬤的家中，區公所團隊也專業的擺上桌子，然後將各界送上的禮品都一一擺好，一下子收到這麼多禮物，蔡張阿嬤的心裡很感動，嘴上卻直說著很不好意思麻煩大家了。

蔡張秋桂阿嬤，今年79歲，婚後育有5子，並一邊照顧家庭還要邊分擔家計，因幼時深受不識字之苦，更懂得讀書的重要性，但5個孩子的學費龐大，每每要繳學費總要標會才能支付。5個孩子深深體會母親的辛勞，也沒辜負母親的期望，每個都是大學學歷，且出社會後都有不錯的工作且成家立業。

平溪區長曾繁盛說，蔡張秋桂阿嬤除了擔任宮廟委員外，也參加農會家政班，推廣在地產品，也獲得栽種有機蔬菜的認證。丈夫過世後更接下鄰長一職，要將丈夫那份助人的精神一起延續下去，今年她獲選為市級模範母親可說是實至名歸。