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萬里繡球花季強勢回歸 五月溫馨月爆棚開

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
在萬里區長粘雪琴及台烏克蘭美女-貝娜與網紅情人-汶奕特區，一同宣告邁入第三年的萬里繡球花季正式開幕。 圖／紅樹林有線電視提供
在萬里區長粘雪琴及台烏克蘭美女-貝娜與網紅情人-汶奕特區，一同宣告邁入第三年的萬里繡球花季正式開幕。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區「高家繡球花田」花季從五月開始，為迎接母親節到來，萬里區公所邀請到藝人-花花母女檔、在台烏克蘭美女-貝娜與網紅情人-汶奕特區，區長粘雪琴一同宣告邁入第三年的萬里繡球花季正式開幕，更帶來賞花期間一連串的特色活動與優惠好康，熱情邀請民眾闔家一起來賞花。

繡球花業者高逢謙說，萬里繡球花田第一年初見客、第二年最迷人，今年第三年最茂盛!因為去年新冠疫情嚴峻，來花田賞花的人數較為減少，少了踩踏破壞，加上獨特的自然生態工法，讓邁入第三年的繡球花田開出比以往更多、更大、更圓的花朵，賞心悅目讓人目不暇給。

萬里區長粘雪琴表示，去年因疫情關係不得已提早關閉園區，讓許多來不及朝聖的繡球花迷感到扼腕，今年千萬不要再錯過地表最美麗的萬里繡球花季，而迎接母親節到來，正好是繡球花蓄勢待發盛開的時期，萬里高家繡球花園佔地8,800坪，正好適合帶媽媽與全家大小一同出遊，為了感謝天下母親辛勞，推出母親節期間特別活動，繡球花盛開中，帶媽媽戶外賞花表孝心剛剛好。

萬里 花田 賞花

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