貢寮區長、議員攜手祝福 模範媽媽很開心

雖然因為疫情期間，無法舉行公開的母親節表揚活動，但貢寮區公所今(6)日一樣很有心，在區長鍾耀磊的帶領下，偕同市議員林裔綺，一一到府給今年所選出的模範媽媽們，獻上最誠摯的祝福，讓媽媽們都很開心。

今(6)日貢寮區公所在區長鍾耀磊的帶領下，同仁裝載著各界送上的賀禮，準備到今年各個模範母親家中，除了區公所，今日市議員林裔綺也特地抽空和公所一起到媽媽家中，媽媽們看到這麼多人到訪，一時之間感動之情溢於言表。

貢寮區長鍾耀磊說，雖然因為疫情期間，無法舉行公開的母親節表揚活動，但貢寮區公所今(6)日一樣很有心，並偕同市議員林裔綺，一一到府給今年所選出的模範媽媽們，獻上最誠摯的祝福，雖然每位停留時間都不長，但是該給的祝福都很到位，讓媽媽們都很開心。

市議員林裔綺也說，今年因為疫情的關係，貢寮區公所用心安排到府來表揚這些模範母親，今天也特別撥空參與，看到媽媽們對於模範母親的頭銜都很謙虛，她認為全天下母親真的都很偉大，她也希望自己的媽媽永遠身體健康。