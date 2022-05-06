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議員質疑民汐線原地踏步 北市捷運局：細節需重修

中央社 / 台北6日電

台北捷運局今天赴議會報告民生汐止線進度，因汐東線與基隆捷運未確定系統及改變營運模式等，北市需重規劃內容，議員質疑原地踏步回到先前階段，捷運局說，是細節需重修。

台北市議會交通委員會召開專案報告，內容為捷運民生汐止線及東環段規劃進度，台北市捷運工程局長張澤雄等官員列席備詢。

張澤雄報告時說，民生汐止線在民國100年12月由行政院核定可行性研究，因與基隆捷運路線在汐止段有衝突，109年10月間，交通部召開首長會議討論，達成民汐線東湖至新北市汐止區公所路段（汐東線）由新北市政府推動，大稻埕至東湖路段由台北市政府推動。

張澤雄表示，民生汐止線在台北市段興建及營運部分，因汐東線與基隆捷運採用系統型式尚未確定，加上規劃車輛設置低底盤、規劃非封閉型車站等內容，與台北段路線過去設計不同，要等汐東線與基隆捷運整合方案出爐，才能重新辦理台北市段規劃檢討。

國民黨籍北市議員陳炳甫質詢，若北市府先啟動民生汐止線應可決定細節，卻變成要配合新北市政策，北市重新調整是從什麼階段開始？張澤雄答詢，因細節與過去不同，要從可行性研究開始。

陳炳甫質疑，北市府針對民生汐止線已花費大筆預算，卻要回到100年12月所核定可行性研究階段，北市府根本原地踏步，導致回到先前規劃階段。

張澤雄表示，非這樣估算時間，要修正可行性研究是因相關規劃內容與過去不同，包含系統機電及營運模式等細節，初估明年中旬才會啟動民生汐止線可行性研究。

基隆捷運 汐止

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