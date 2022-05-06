出席五股里長座談會 侯友宜：基礎工程要到位

新北市長侯友宜今日到五股區公所出席里長座談會，也視察公所居家照護關懷中心。侯友宜表示，五股是大台北地區的中心點，不是邊陲地帶，五股區除路平、燈亮、水溝通等基礎工作要做到位，便利交通網更刻不容緩。

五股區長洪崇璉簡報該區施政成果，包括整頓五股垃圾山變身夏綠地，增設五股國民運動中心、興珍市民活動中心。另工商立體停車場1樓改建為公有市場也將於今年下半年完工。

在鄰里公園改造部份，已陸續完成芳洲、水碓、兒八等9座公園改造，今年並將於體健公園增設挑戰型特色遊戲場及戶外健身房，同時新闢天乙路公園，讓民眾放鬆身心。

此外，在易積淹水地區改善部份，除完成德音、成洲、五股國小、德泰公園周邊及成泰路一段98巷、成泰路1段高速公路排水系統改善，並興建成州抽水站工程，設置抽水機組及興建透保蓄水池，預計111年8月完工後，配合運轉中的洲子洋、五股、工商路抽水站，將可改善積淹水情事發生。

會中里長也就列管案件及多項新提案熱列討論，其中，民義公園涼亭雜物已清理完畢，UBIKE站道路狹窄改善部分，將由公所提「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善平台」評估，爭取整修經費。而有關興珍里高壓電塔移除案，城鄉局表示，台電及市府將建立合作平台，持續討論下地方案，目前台電公司已在進行工程規劃中。