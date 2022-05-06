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新北消保官抽查14款益生菌 其中3款標示有疑慮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消費者保護官針對市售14款益生菌進行購樣檢測。圖／新北市法制局提供
新北市消費者保護官針對市售14款益生菌進行購樣檢測。圖／新北市法制局提供

市售益生菌品牌眾多，價格不一，新北市消費者保護官針對市售14款益生菌進行購樣檢測。其中4款商品中檢出塑化劑，但均未超過衛福部安全性規定，另外，標示部分則有3款標示有疑義，市府已行文各縣市主管機關依法處理。

消保官溫婉如指出，「妙妙乳酸菌」部分所標示的內容物名稱，未列於衛福部可供食品使用原料表內，「有酵咕嚕益生菌」於包裝盒本標示每包含有5百億個菌，但檢驗結果僅每公克3萬7千個菌株、每包3公克約11萬1千個菌株，「善存3效順暢益生菌粉末顆粒」的營養標示似因四捨五入，造成每2公克與百公克的熱量標示有明顯差異，法制局已發文函請業者陳述意見後，已將業者陳述內容彙整移送該管地方政府續查。

法制局局長吳宗憲指出，我國食品安全法規中並無「益生菌」之名詞，「益生菌」僅為一般市售商品的名稱，或一般習慣用法中，將乳酸菌、酵母菌等據稱對人體有益的活菌概稱為「益生菌」，實際上就算是乳酸菌也有許多不同種類，並非單一菌種，我國法規也並未將所有的乳酸菌均納入可供食用範圍。

消保官表示，本次購樣檢驗的所有商品均確實含有益生菌成分，但菌數落差甚大，且各品牌價格也有很大差異。目前中央並無法規規範益生菌產品內所需最低含菌量，因此絕大多數產品均未標示含菌數，消費者可依自身需求及偏好選擇。

衛福部 品牌

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