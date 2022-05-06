淑君阿姨媒合企業 捐醫護百台防疫神器

國內疫情持續延燒，本土確診病例陸續增加，暴露在防疫第一線的醫護人員，不眠不休與病毒奮戰守護民眾健康，人稱淑君阿姨的新北市議員蔡淑君響應新北市社會局好日子愛心大平台，媒合企業捐贈百台防疫神器，提供第一線醫護人員防疫更多裝備使用。

蔡淑君今媒合ible Tech（鴻辰通訊）、友座建設、出類開發3間熱心企業，將防疫神器穿戴式空氣清淨器指定捐贈新北市聯合醫院，由新北聯醫院長項正川代表受贈。

項正川說，今年疫情醫護人員首當其衝，在最前線承擔染疫風險及救治病患壓力，受贈穿戴式空氣清淨器，將提供給前線醫護同仁使用，讓第一線人員與病毒作戰時能得到更好的防護，企業支持也是讓一線醫護持續守護民眾健康動力。

蔡淑君表示，暴露防疫第一線醫護人員不眠不休守護民眾，他們身心健康需要關懷與支持，以維繫台灣社會安定力量。為向偉大醫護致敬，特別在5月12日國際護理師節前夕提供防疫神器，協助醫護們在工作時更安全、安心，希望拋磚引玉號召各界共襄盛舉。