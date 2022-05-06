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兒童快篩陽通道案傳轉彎 北市府：處理細節中

中央社 / 台北6日電

北市議員許淑華指出，北市衛生局原承諾設快篩陽性兒童綠色通道，事後稱用藥複雜而轉彎。北市府今天表示，原本就有討論兒童綠色通道，細節待處理，與醫療機構協調中。

民進黨籍台北市議員許淑華發布新聞資料指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，日前在台北市議會警政衛生部門質詢時，要求台北市衛生局加開快篩陽性兒童綠色通道，讓兒童可立即篩檢核酸檢測（PCR）及取藥，衛生局當下承諾會處理。

許淑華表示，衛生局事後卻對媒體回應，考量兒童用藥調劑較複雜，暫時無法以綠色通道方式進行，政策1天忽然轉彎，讓許多家長無所適從。

對此，台北市政府發言人陳智菡指出，針對開設篩檢兒童綠色通道，內部原本就有討論，北市衛生局正與相關醫療機構協調中，但仍有許多細節須處理，且已協調婦幼醫院開設兒童防疫門診，將盡速上線。

陳智菡說，台北市長柯文哲一直在評估全市醫療量能與需求，並進行整體調度，且以照顧確診民眾、被隔離民眾、長者婦孺、醫護等為考量，希望議員能與防疫人員站在同一陣線。

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