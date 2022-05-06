避免一窩蜂搶買快篩劑亂象 柯文哲下令由這3個局採購

快篩劑缺貨，北市府各局處購買快篩劑也出現亂象。台北市議員徐弘庭指出，因各局處一窩蜂搶買快篩，形成各局處多頭馬車、各自搶買亂象，要求統籌單一窗口；對此，台北市長柯文哲上午在防疫會議中指示，未來快篩劑統一由衛生局、教育局與消防局採購再做後續分配，避免浪費採購人力，並統一價格。

北市府這段期間有8個單位向不同廠商訂購快篩劑，分別是衛生局、教育局、警察局、消防局、產發局、市場處、商業處與動保處，這些單位分別向泰博科技、亞培快速診斷設備公司、新富偉科技公司採購不等試劑，價格不一。徐弘庭統計，衛生局買到的價格最便宜，每支快篩僅59元，結果警察局購買的快篩最貴，每支要價高達180元。

徐弘庭指出，部分局處買快篩劑，出現出貨延遲狀況，而且消防局自稱是市府統籌採購的單位，數量卻只買了10萬劑，而衛生局也自行買了50萬劑，教育局達100萬劑，「現在是什麼狀況？」。衛生局表示，衛生局的快篩劑是針對居隔者；消防局表示，是用於所有北市的公務員，採購後交由人事處配發。

北市發言人陳智菡指出，過去很多局處自行購買，但最後都沒有到貨，原因是廠商告知快篩劑「已被中央徵用」，柯市長上午已下令，未來用統一採購、增加數量，這樣方式會比較好取得，也能避免浪費採購人力，並能讓價格統一。