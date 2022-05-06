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北市親子遊樂新去處 迪化休閒運動公園「花」現驚奇

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
迪化休閒運動公園內的陸橋上可以欣賞波光粼粼的淡水河美景。圖／北市衛工處提供
迪化休閒運動公園內的陸橋上可以欣賞波光粼粼的淡水河美景。圖／北市衛工處提供

春夏之際百花盛開，北市的迪化休閒運動公園栽植的花卉也恣意綻放。衛工處表示，迪化休閒運動公園除了是全國首座低衝擊開發的全齡化共融水樂園，更種植多種喬灌木及花卉，周末假日可以到公園內拈花惹草、拍拍每照，非常適合親子同遊。

迪化汙水處理廠長胡振中表示，迪化污水處理廠是全國最大二級污水處理廠，採用半地下化設計理念，除了肩負24小時淨化汙水的責任，廠區上部更打造為適合闔家出遊踏青的運動公園。

胡振中介紹，公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等，多彩繽紛點亮整個公園，歡迎民眾一同到迪化休閒運動公園「花」現驚奇，其中紫紅色的狼尾草在微風吹拂下搖曳生姿，更是拍美照的絕佳打卡點。

老師里里長許宮銘指出，自從迪化休閒運動公園開放後，民眾多了一個休閒、運動、遛小孩的好地方，還能踏上以金檀木為設計原素的「大地重現陸橋」，欣賞波光粼粼的淡水河美景，附近還有迪化商圈、保安宮、孔廟及老師府等古蹟，適合安排一趟兼具健康與文化的大龍峒輕旅行。

公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等花卉。圖／北市衛工處提供
北市迪化休閒運動公園是休閒運動拍照打卡好去處。圖／北市衛工處提供
北市迪化休閒運動公園是休閒運動拍照打卡好去處。圖／北市衛工處提供

污水 淡水河

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