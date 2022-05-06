北市親子遊樂新去處 迪化休閒運動公園「花」現驚奇

春夏之際百花盛開，北市的迪化休閒運動公園栽植的花卉也恣意綻放。衛工處表示，迪化休閒運動公園除了是全國首座低衝擊開發的全齡化共融水樂園，更種植多種喬灌木及花卉，周末假日可以到公園內拈花惹草、拍拍每照，非常適合親子同遊。

迪化汙水處理廠長胡振中表示，迪化污水處理廠是全國最大二級污水處理廠，採用半地下化設計理念，除了肩負24小時淨化汙水的責任，廠區上部更打造為適合闔家出遊踏青的運動公園。

胡振中介紹，公園內有紫嬌花、黃扇鳶尾、野牡丹、槴子花、鴨嘴花及軟枝黃蟬等，多彩繽紛點亮整個公園，歡迎民眾一同到迪化休閒運動公園「花」現驚奇，其中紫紅色的狼尾草在微風吹拂下搖曳生姿，更是拍美照的絕佳打卡點。