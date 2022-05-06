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垃圾山變草皮 五股再增千坪綠地

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
景觀處再將一處968坪收回的國有地重新植栽，持續擴大草地面積。圖／新北市景觀處提供
景觀處再將一處968坪收回的國有地重新植栽，持續擴大草地面積。圖／新北市景觀處提供

新北市長侯友宜上任後首件要務，就是整頓城市毒瘤五股垃圾山，經市府各局處多年努力，原本被各種違章工廠占用已逐漸轉變，成為美麗的公園景色，日前景觀處再將一處968坪收回的國有地重新植栽，持續擴大草地面積。

長期影響環境的五股垃圾山，透過新北市府「城市綠美學，綠動新北市」政策，為五股夏綠地注入新風貌，利用當地地形結合綠美學設計，形塑不同空間層次變化。今年4月新北市景觀處與城鄉局、環保局及新工處，完成夏綠地街旁新塭段國有土地整地綠化工程，面積968坪。

2019年至今景觀處共完成夏綠地5.8公頃公有地綠化，並以「城市綠美學」政策，針對不同空間型態訂定綠化方向導入減法設計，以多年生複層式的方式選擇多樣化質感及花色的低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀，同時維持視覺空間的通透，使用空間以大面積草皮留設。

當地植栽選擇簡易維護並具豐富色彩的觀花、觀葉植栽，如朱蕉、扶桑、金露花、小百日及夏槿，在平地的開敞空間利用不同色彩灌木，展現出隨四季顏色變換的動態綠景觀。周圍高低起伏邊坡地形，則利用色彩豐富的低矮灌木，排列出「五股夏綠地」的意象圖騰。

新北市景觀處表示，新北「城市綠美學」將藝術美學與生態關懷帶進綠化規劃設計中，使空間綠化不僅是植栽的披覆，而是導入景觀美學、生態環保、適地適種，讓市民朋友「好看、好用」為新北市民創造良好的生活空間。

2019年至今景觀處共完成夏綠地5.8公頃公有地綠化。圖／新北市景觀處提供
2019年至今景觀處共完成夏綠地5.8公頃公有地綠化。圖／新北市景觀處提供

侯友宜

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