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陽台補登即賺百萬？中永和逾40年建物無登記陽台達5萬筆
不少超過40年的老房子在建物權狀都沒標示陽台，過去還有投資客買這類房辦理登記後轉賣就賺百萬。中和地政事務所指出，這類房子在中永和超過5萬筆，民眾可依照自己屋況辦理陽台補登記。
早期因為法規關係，很多建商在辦理建物第一次登記時，常常把陽台、屋頂突出物等空間忽略登記，結果有不少投資客，利用「陽台補登記」，賺進大把鈔票。中和地政事務所提醒，民眾可以了解自家屋況，並辦理陽台補登記。
中和地政事務所主任陳素霞表示，在民國71年8月12日內政部訂定「建物測量辦法」後，「陽台」才可以辦理測繪登記，所以如果民眾的房子超過40年，手上的建物權狀沒有標示陽台，但家裡實際上卻有陽台，那房子的所有權人即可向工務局申請影印「竣工平面圖及位置配置圖」。
收到配置圖後可檢查圖上自己的建物上是否有「陽台」字樣，若有，即可向地政事務所申請陽台補登；若無，則可在工務局申請加註「陽台」字樣後，再至地政事務所申請陽台補登；若無法加註「陽台」字樣，則無法辦理陽台補登。
陳素霞指出，在新北市境內，若民眾房屋的其他垂直投影樓層住戶已完成「陽台補登」，除頂樓及一樓外，均可援用該戶的資料來地政事務所辦理「陽台補登」，不用再跑去工務局申請竣工平面圖及加註「陽台」字樣，減少民眾往返奔波的時間，加速陽台補登效率。
中和地政事務所指出，據統計顯示，中和區及永和區已登記建物超過40年且無陽台登記約有5萬筆，民眾可依上述說明檢視權狀有無登記陽台後，照程序自行申辦陽台補登，或向新北市合法地政士事務所洽詢。
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