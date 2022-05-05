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汐止家扶兒少館近完工 讓弱勢兒童課後學習

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止家扶中心二樓兒少館近完工，提供弱勢家庭兒童課後輔導及才藝學習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止家扶中心二樓兒少館近完工，提供弱勢家庭兒童課後輔導及才藝學習。 圖／觀天下有線電視提供

汐止家扶中心一樓空間早就不夠用，所以，去年新添購了二樓空間，規劃為兒少館，提供弱勢家庭兒童課後輔導及才藝學習，未來也將提供社區借用，最近內部裝潢接近完工，今(5)日新北市議員周雅玲及汐止健康促進會也特地前往參觀。

汐止家扶中心組長陳卉瑩表示，基隆家扶中心汐止服務處從民國101年開始在地服務，從剛開始的100多戶，到今年第十年了，要服務將近400戶的家庭，原本一樓的服務空間實在不夠，包括物資的堆放、小朋友的活動，已經沒有辦法符合需求，剛好二樓有空間釋出，所以，在重新裝潢後提供家庭、孩子們學習、活動空間，所以，整個空間都是以孩子們上課、活動設計為主。

陳卉瑩指出，像入口的大廳也是展示廳，除了展示孩子們上課的成果，另一側幾個小小框則是會談室，如果有需要個別談話的時候可以使用，也是綜合規劃，像是很多人的開會、上課集合、頒獎演講等等，另外，也有專業專室，像是遊戲室跟心理諮商室，還有視廳音樂教室，因為，也考量到很多孩子很喜歡跳舞，所以也規劃了舞蹈教室。

新北市議員周雅玲說，今天很開心來到汐止家扶中心兒少館，整體設計規劃都貼近孩子們的需求，簡單小小的空間透過設計規劃多元使用，像是有一間樹屋未來是擺放玩具的遊戲室，還有音樂教室、電影館、手作教室及親子廚房，真的很不簡單，明亮溫暖的用色，也營造出溫馨的感覺。

兒少館將提供弱勢家庭兒童課後輔導才藝研習，未來空間也打算提供社區使用，但需要收場地清潔費，因為議員周雅玲打算六月份和汐止健康促進協會辦理咖啡課，所以，當天除了參觀，也來看看場地。

汐止家扶所在地的長安里長楊清風則說，家扶中心兒少館最近剛好裝潢完成，裡頭規劃很多不同功能的教室，裝潢非常的美侖美奐，很開心里內有這樣的環境，讓汐止所有家扶受扶助家庭孩子有更舒適的空間。

汐止 家扶中心

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