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汐止居家照護中心忙翻 里長暖心送茶葉蛋

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里長陳建興就帶著上百份親手做的茶葉蛋、石花凍，慰勞辛苦的照護中心及衛生所人員。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長陳建興就帶著上百份親手做的茶葉蛋、石花凍，慰勞辛苦的照護中心及衛生所人員。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所成立居家照護關懷中心，關懷居家隔離及居家檢疫民眾，而隨著疫情升溫，確診及居家隔離人數爆增，照護中心打電話接電話忙翻了，所以，今(5)日長青里長陳建興就帶著上百份親手做的茶葉蛋、石花凍，慰勞辛苦的照護中心及衛生所人員。

汐止區長陳健民表示，隨著疫情越來越嚴峻，汐止區居家照護關懷中心，公所同仁不管是接聽電話也好，包括居家隔離的發送、還有快篩試劑的發送都需要很大的人力，很感謝慈濟及佛光山志工加入幫忙，當然，也很感謝長青里陳里長從去年開始對防疫工作的支持，今天也帶了他自己煮的里長茶葉蛋跟自己熬煮的石花凍來慰問。

長青里長陳建興說，因為，汐止的居家照護關懷中心都是義志工及公所人員，事實上真的很忙，有時候忙到連去洗手間的時間都沒有，所以，今天特地送關懷的慰勞點心來，感謝他們，有茶葉蛋及石花凍。

本土疫情嚴峻，汐止居家照護中心及衛生所人員忙翻了，長青里長陳建興自己在忙著里內防疫的同時，也特地將茶葉蛋送下山，和汐止區長一起將一顆顆的茶葉蛋、還有石花凍送給照護中心志工，只是現在每天光是接民眾電話，就多達三百通，有時候連喝水的時間都沒有，當天在發送點心的同時，大部分志工人員接電話的手幾乎沒停過，連說謝謝的時間都沒有，有的只能用手勢代替。

陳健民指出，現在以二樓照護中心來說，每天接聽的電話大概都三百多通，平均一通要服務的時間大概10-15分鐘，目前派送的居家隔離書，大概一天也是六百到八百之間。

茶葉蛋 居家隔離 汐止

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