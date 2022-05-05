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淡水福佑宮建廟240周年 媽祖遶境改車巡

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水福佑宮建廟240週年，媽祖遶境隊伍改成車巡方式，而且每隊參與的陣頭人員都必需打滿三劑疫苗才能參加。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水福佑宮建廟240週年，媽祖遶境隊伍改成車巡方式，而且每隊參與的陣頭人員都必需打滿三劑疫苗才能參加。 圖／紅樹林有線電視提供

今年適逢淡水福佑宮建廟240週年，受到新型冠狀病毒肺炎，國內疫情又再度升溫的影響，廟方為了維持宗教活動兼顧防疫之下，將所有的媽祖遶境隊伍改成車巡方式，而且每隊參與的陣頭人員都必需打滿三劑疫苗才能參加。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，依照往年遶境慣例都會有五千人參與，今年碰上疫情，將規模縮減到只有四百人，車隊也只有四十到五十輛車遶境，就是為了避免大家的恐慌。而從疫情開始以來福佑宮已經2年停辦遶境活動，今年在疫苗施打狀況下，進行遶境，許多民意代表也出席參拜。

市議員及立委參拜紛紛表示，祈求這一波疫情能夠盡快過去別再擴大。而對於這一次遶境為了維持秩序與交通管制，淡水警分局出動百員人力在淡水街頭協助，讓今年宗教大盛事能夠順利且快速舉辦，而遶境隊伍也在入夜前都回到福佑宮，讓活動圓滿結束。

遶境 淡水 疫情

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