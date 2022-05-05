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雙溪平林資收站服務到家 每周爆量增加

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區平林里的黃金資源回收站運量每周都是爆量成長，比起早年一開始經營，現在運量大概有三倍之多。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里的黃金資源回收站運量每周都是爆量成長，比起早年一開始經營，現在運量大概有三倍之多。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里的黃金資源回收站成立十年來，每個月資收站的盈餘少說也有四萬元，常常還是親自開著車輛到府載運回收物品，有時候數量一多，就得跑好幾趟，也因為這貼心的服務，也讓不少不是本里的民眾，也願意將資收物給平林里的黃金資收站。

黃金資源回收站靠的就是志工團結合作，還有到府載送回收物及發送兌換品的貼心服務，也讓平林里的黃金資收站的運量每周都是爆量成長，比起早年一開始經營，現在運量大概有三倍之多。

每周四只要經過雙溪平林里的活動中心，就可以看到一大堆的回收物品，有紙箱，保特瓶，廢棄家電等等，可說是應有盡有，幾乎要把活動中心外頭空地給淹沒了，不過這可只是冰山一角，當地里長就說，爆量時可是需要好幾趟次的垃圾車和資源回收車才載運的完。

平林里長黃添松說，因為民眾住家和黃金資收站都有段距離，而且老人家居多，因此，和其他採據點式的資收站相比，常常還是親自開著車輛到府載運回收物品，有時候數量一多，就得跑好幾趟，也因為這貼心的服務，也讓不少不是本里的民眾，也願意將資收物給平林里的黃金資收站。

里長黃添松進一步表示，因為到府服務讓很多人都願意參與回收，所以目前參與的戶數就達千戶，每周的資收量也因此每每爆量，而平均下來月盈餘至少四萬元起跳，黃金資收站也因此被視為社區的金雞母，讓社區不論是共餐還是獎助學金及急難救助金都不至於斷炊。他也感謝這群志工每周任勞任怨的付出，讓小小的黃金資收站，也能發揮最大的效益。

資源回收 雙溪區 垃圾車

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