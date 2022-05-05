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台南市觀旅局IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖 抽iPad Air

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南市觀旅局推IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖抽iPad Air。圖／市政府觀旅局提供
南市觀旅局推IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖抽iPad Air。圖／市政府觀旅局提供

台南市觀旅局下午公告推出IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖活動，後天開跑最大獎iPad Air。觀旅局指出，「旅行台南」APP已大改版，其中能跟「魚頭君」拍照的美拍功能廣受喜愛，平常只會在特定活動場合出現的魚頭君，現在只需要用手機下載旅行台南APP「就可隨時跟10款超可愛的3D立體魚頭君拍照」。

市長黃偉哲表示，為讓更多人認識魚頭君，觀光旅遊局在很多年輕人喜愛的IG平台推出徵圖活動，只要於5月7日至22日用「魚頭君美拍」功能跟可愛的魚頭君拍張照上傳到IG，就有機會獲得好禮，「歡迎一起來認識這隻熱情又討喜的台南觀光大使」。

觀旅局長郭貞慧表示，為鼓勵全國民眾都能下載使用最新版旅行台南APP，這次的IG徵圖活動邀請大家運用「魚頭君美拍」功能與可愛的魚頭君互動拍照、目前共有10款不同動作)，更歡迎各界網美網帥跟魚頭君來張合照比酷並上傳IG。活動參加辦法及獎品如下：

(1) 至觀旅局官方IG「台南の観光」(@tainantravels)按追蹤。

(2) 分享活動貼文至限時動態。

(3) 上傳拍攝後的照片於自己的帳號(帳號須為公開)，並於貼文加上指定標籤「#魚頭君拍拍拍」、「#tainantravels」，即完成投稿。

(4) 拍照片地點不限在台南。

郭貞慧說，為了讓大家有更多發揮空間，也歡迎二次創作，只要AR魚頭君有入鏡，加上文字、或其他圖片都可以，詳細活動辦法刊登台南旅遊網。

獎品有價值17900元的iPad Air、及500元的超商電子禮券；另有創意獎由主辦單位選出及人氣獎IG照片按讚最多者，獎品是限量銷售的魚頭君icash2.0吊飾娃娃以及圓滾滾超cute的魚頭君布偶，請大家發揮創意、並且廣招親朋好友按讚衝人氣。

旅行台南APP於Google Play商店及App Store下載，除「魚頭君美拍」功能也整併原「Lí hó Tainan 你好台南APP」的路線規畫，並優化英文版及新增日韓版；還推出幾個有趣又實用項目包含「AR電子集章」、「台南美拍」以及「線上旅行社(OTA)」介接功能，歡迎大家下載使用。

南市觀旅局推IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖抽iPad Air。圖／市政府觀旅局提供
南市觀旅局推IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖抽iPad Air。圖／市政府觀旅局提供
南市觀旅局推IG「一起幫魚頭君拍拍拍」徵圖抽iPad Air。圖／市政府觀旅局提供
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