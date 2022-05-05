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長者打疫苗送禮券領到的卻是欠條 北市：會再了解原因

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市疫苗苗博雅指出，衛生局已因疫情導致工作爆量，竟然還要包辦禮券的採購，如今出現禮券採購不及，只能給長者欠條，直指市府分工有問題。聯合報系資料照
北市疫苗苗博雅指出，衛生局已因疫情導致工作爆量，竟然還要包辦禮券的採購，如今出現禮券採購不及，只能給長者欠條，直指市府分工有問題。聯合報系資料照

北市長柯文哲今赴北市議會做專案報告，北市議員苗帛芽質詢指出，65歲以上長者第三劑疫苗施打不到7成，屬六都後段班，北市為鼓勵長者打疫苗加碼送1000元禮券，卻出現禮券採購不及，只能先給長者欠款。北市衛生局表示，後續都會逐一發送，至於禮券採購不及的原因後續會再了解。

苗博雅直指，衛生局疾管科因疫情工作爆量的同時，不僅要疫調、採購疫苗，還要購買打疫苗加碼的禮券，市府有8萬大軍，卻不能以總動員方式分工？長者的工作就不能分給社會局代辦？如今禮券採購來不及，還要寫欠款，工作分配出現問題。

衛生局今下午召開記者會，被問到禮券採購不及問題，發言人紀玉秋表示，凡是65歲以上長者，在5月31日前接種疫苗，北市都會加碼給1000元禮券（中央500元、北市500元），如果沒有領到會先開欠條，後續會逐一發送，因為都有造冊，屆時也會給施打疫苗長者簽收。

紀玉秋表示，若有長者急著領取1000元領券，可以個案處理，至於禮券採購來不及的原因，後續還要再了解。

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