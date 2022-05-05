協助就業 黃珊珊：今天起記者會我都會背腦麻兒設計包

中華民國腦性麻痺協會、統一超商及社會企業Story Wear今年再度合作零錢捐公益勸募活動，更推出由腦麻兒設計的零錢包。台北市副市長黃珊珊今天出席活動時將零錢包背在身上，表示自己會替腦麻家庭盡力宣傳，她決定從今天開始開北市防疫記者會時都會掛著包包，讓更多人看到這項公益商品。

腦麻協會表示，協會和統一超商及社會企業Story Wear今年再度合作，將延續去年7-ELEVEN把愛找回來「永續循環經濟」模式，以兼顧環境永續、支持社會企業、照顧弱勢團體的三方跨界模式運行。

協會表示，除了零錢捐的公益勸募合作之外，這次三方合作也推出兩款由腦麻兒設計、腦麻媽媽製作的兩款勸募商品，分別為「刺蝟愛抱包」和「星月小掛包」，即日起在統一超商正式開放預購，原料使用7-ELEVEN回收的寶特瓶和牛奶瓶，經過技術製成再生布料，結合Story Wear設計商品，並將商品交給腦麻兒家庭和非營利組織的媽媽們手工車縫製作，不僅解決塑料廢棄問題，也為腦麻兒家庭打造就業機會和與社會的連結。

黃珊珊說，看到今天的活動覺得很感動，讓腦麻兒在創作中找到理想，也有就業機會，她決定今天起開防疫記者會都要戴著小掛包，近年因為疫情，公益團體都很辛苦，她希望能協助推廣，讓更多人看到腦麻兒的創作，讓更多腦麻家庭有就養的機會。