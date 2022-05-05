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協助就業 黃珊珊：今天起記者會我都會背腦麻兒設計包
中華民國腦性麻痺協會、統一超商及社會企業Story Wear今年再度合作零錢捐公益勸募活動，更推出由腦麻兒設計的零錢包。台北市副市長黃珊珊今天出席活動時將零錢包背在身上，表示自己會替腦麻家庭盡力宣傳，她決定從今天開始開北市防疫記者會時都會掛著包包，讓更多人看到這項公益商品。
腦麻協會表示，協會和統一超商及社會企業Story Wear今年再度合作，將延續去年7-ELEVEN把愛找回來「永續循環經濟」模式，以兼顧環境永續、支持社會企業、照顧弱勢團體的三方跨界模式運行。
協會表示，除了零錢捐的公益勸募合作之外，這次三方合作也推出兩款由腦麻兒設計、腦麻媽媽製作的兩款勸募商品，分別為「刺蝟愛抱包」和「星月小掛包」，即日起在統一超商正式開放預購，原料使用7-ELEVEN回收的寶特瓶和牛奶瓶，經過技術製成再生布料，結合Story Wear設計商品，並將商品交給腦麻兒家庭和非營利組織的媽媽們手工車縫製作，不僅解決塑料廢棄問題，也為腦麻兒家庭打造就業機會和與社會的連結。
黃珊珊說，看到今天的活動覺得很感動，讓腦麻兒在創作中找到理想，也有就業機會，她決定今天起開防疫記者會都要戴著小掛包，近年因為疫情，公益團體都很辛苦，她希望能協助推廣，讓更多人看到腦麻兒的創作，讓更多腦麻家庭有就養的機會。
「刺蝟愛抱包」的創作者余海蓉說，她的創作靈感來自自己的經歷，因為自己的口語和情緒表達比較無法清楚傳遞，感覺自己像刺蝟，擔心自己的「刺」無形中傷到別人，但其實她是很想交朋友、和大家親近的。
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